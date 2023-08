Mara Maravilha ironiza encontro entre Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança

Apresentadora usou as redes sociais para comentar a reunião entre as estrelas na noite desta segunda-feira, 7, durante a campanha de arrecadação

Mara Maravilha não participou da apresentação que reuniu as estrelas dos anos 90



A apresentadora Mara Maravilha ironizou uma apresentação do Criança Esperança que aconteceu na noite desta segunda-feira, 7. Na ocasião, na campanha por arrecadação, o programa reuniu as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana, três das maiores apresentadoras dos anos 90 e da atualidade. No entanto, a ausência de Mara Maravilha, que também comandava um programa infantil na mesma época, repercutiu nas redes sociais. Por sua vez, Mara não perdeu tempo e alfinetou a produção do programa, ironizando sua ausência. “Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa”, escreveu em publicação feita no Instagram. Durante a apresentação, Angélica cantou o hit “Vou de Táxi”, Xuxa performou “Ilariê” e Eliana agitou a apresentação com “Os Dedinhos”. Por fim, as três cantaram “Lua de Cristal” juntas. Após o encontro ter sido anunciado, Mara se posicionou sobre a ausência, dizendo que “não era paquita” e que nunca pediu para fazer parte do “grupo de ninguém”.