Xuxa, Angélica e Eliana se apresentam juntas no ‘Criança Esperança’ e fãs vão à loucura; assista

Cantoras interpretaram hits das carreiras e encontro foi comparado a Madonna, Christina Aguilera e Britney Spears

Reprodução/ TV Globo Xuxa, Angélica e Eliana fizeram show que agradou fãs nas redes sociais



Na noite desta segunda-feira, 7, o Criança Esperança voltou ao seu show tradicional anual. Entre muitas apresentações, a atração que mais chamou atenção do público foi do trio Xuxa, Angélica e Eliana. As três relembraram grandes sucessos de suas carreiras como Lua de Cristal, Dedinho e Táxi. A reunião foi histórica e nostálgica para os fãs e a apresentadora Dani Calabresa comparou o feat com ‘Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera’. Na internet, os comentários foram de comparação ao Super Bowl (show do intervalo da final da liga de futebol americano) a zoações com Mara Maravilha.

Participação COMPLETA de Angelica, Eliana e Xuxa no #CriançaEsperança Momento histórico na TV brasileira! 💙 pic.twitter.com/EKZeZp6xfn — eplay (@forumeplay) August 8, 2023

essa imagem de angélica, xuxa e eliana juntas na globo vai assustar a mara maravilha pelo resto da vida dela pic.twitter.com/IgsBzQxl6C — matheus (@whomath) August 8, 2023