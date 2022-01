Maraisa abandona pretendente em encontro e confessa: ‘Fiquei pensando em outro’

Cantora disse que foi embora, pois é fiel aos seus sentimentos e curtiu a ‘sofrência’ ao som de Leonardo

Reprodução/Instagram/maraisa Maraisa fez um desabafo nas redes sociais após deixar um encontro



A cantora Maraisa, que faz dupla com Maiara, fez um desabafo nas redes sociais após sair com um pretendente e não gostar do encontro. Solteira, a sertaneja disse que as coisas não saíram como ela esperava, pois sua cabeça estava em outro lugar. “Deu tudo errado hoje. Saí para encontrar um boy e só fiquei pensando no outro. E, como sou fiel aos meus sentimentos, fui embora! Agora estou num looping eterno ouvindo pela décima vez Te Amo Demais, do Leonardo”, declarou a cantora na madrugada desta quinta-feira, 27, no Twitter. O último relacionamento público da artista foi com o médico Artur Queiroz do Amaral. O namoro durou dois meses e chegou ao fim em janeiro do ano passado. Recentemente, Maraisa flertou com o ator Sérgio Marone pelas redes sociais. Tudo começou quando ela comentou uma foto do artista no Twitter, mas apagou o comentário achando que ele nunca ia ver. Os fãs, no entanto, alertaram Sérgio sobre a cantada e ele respondeu: “Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca”. A cantora se empolgou com a resposta e demonstrou interesse: “Pai, se for da tua vontade, sua filha está pronta”.