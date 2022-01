Avião com cantora Maiara faz pouso emergencial em Florianópolis

Segundo a Infraero, parada ocorreu após aeronave cruzar com pássaro no espaço aéreo; não houve feridos, e os passageiros foram realocados

Reprodução/Twitter/@MaiaraMeM A cantora Maiara voltava de apresentação em Itajaí, no litoral catarinense



Na noite da última terça-feira, 4, um avião da Latam que transportava a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, fez uma parada emergencial após chocar-se com um pássaro em Florianópolis, capital de Santa Catarina. De última hora, a aeronave precisou pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Cruz por apresentar riscos na turbina devido ao incidente aéreo com a ave. O episódio não causou nenhum ferido, e os passageiros foram realocados em novos voos. Maiara voltava de uma apresentação com a irmã na cidade de Itajaí. A artista também participou de almoço com amigos na região, onde também estava Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, com quem a sertaneja namorou. Apesar do pouso forçado, a assessoria da cantora afirmou que Maiara assustou-se com o ocorrido, mas passa bem. Em nota, a Latam negou que o caso se trate de um “pouso de emergência” e disse que aeronave aterrissou “por precaução” e “em completa segurança” no aeroporto da capital catarinense. “Este é um procedimento comum quando ocorre o evento chamado de ‘bird strike'”, informou a companhia.