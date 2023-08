Marcelo D2 xinga Thiago Nigro em podcast e leva resposta atravessada: ‘Influencia os outros a fumarem maconha’

‘Qualquer filho da p**a hoje em dia é influenciador’, disse rapper, durante programa de Diogo Defante no YouTube, após ouvir frase do coach; Primo Rico não gostou e rebateu cantor no seu Instagram

Reprodução/Instagram/@marcelod2/@thiago.nigro Marcelo D2 e Thiago Nigro discutiram virtualmente



O cantor Marcelo D2 e o influenciador digital especializado em finanças Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, trocaram farpas em diferentes plataformas nos últimos dias. A primeiro cutucada foi o rapper, durante participação no programa do YouTube “Rango Brabo”, do humorista Diogo Defante. O apresentador pediu para D2 comentar uma frase de Nigro que viralizou neste ano: “Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho”. Defante perguntou ao músico se ele concorda com o pensamento propagado pelo coach. “Que ele e influenciador, não [concordo].Que po**a é essa? Qualquer filho da p**a hoje em dia é influenciador”, respondeu o vocalista do Planet Hemp. Chateado, Primo Rico usou o Instagram para rebater o cantor. “Uau, quanta cordialidade. Realmente concordamos. Qualquer um pode ser um influenciador. Alguns influenciam os outros a fumarem maconha o dia inteiro e xingarem uns aos outros, enquanto outros incentivam pessoas a trabalharem e irem atrás de seus sonhos.”

Nigro recebeu diversas mensagens de apoio, mas alguns seguidores aproveitaram para alfinetá-lo. “Você não aguenta uma hora capinando um quintal. Aí vem falar de 14 horas de trabalho associado à riqueza?”, questionou uma internauta. Um outro perfil relacionou a resposta atravessada à convivência do coach com Maíra Cardi. “Como Thiago perdeu sua essência, não? Sempre muito educado, empático, inteligente, e tendo esse tipo de atitude. Claro, isso não me diz respeito, assim como não fará diferença na minha vida. Porém, me pergunto: seria a convivência com Maíra? Pois quem gosta de baixaria, de se expor na mídia, é ela.”

Veja a cutucada de D2 e a resposta de Nigro