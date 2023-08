Irritada, Maíra Cardi diz quantos milhões Thiago Nigro deu para ex-mulher: ‘Não quer trabalhar’

Influenciadora se manifestou após Camila Ferreira provocar dizendo que participou do ‘Separa Você’, fazendo um trocadinho com o programa de emagrecimento ‘Seca Você’

Reprodução/Instagram/mairacardi Maíra Cardi se pronunciou após post de Camila Ferreira gerar polêmica



A influenciadora Maíra Cardi quebrou o silêncio após ser provocada por Camila Ferreira, ex-mulher de Thiago Nigro. Durante uma conversa com seguidores no Twitter na qual falava que “dinheiro fácil é um mito”, a ex-parceira do Primo Rico respondeu dúvidas e comentários de seguidores e, em certo momento, soltou: “Ano passado participei de um chamado programa ‘Separa Você’. Deu certo”. Vale ressaltar que Maíra comanda um famoso programa de emagrecimento chamado “Seca Você”. A declaração de Camila não passou despercebida e repercutiu nas redes sociais. A ex-BBB não gostou da provocação e decidiu rebater. “Dinheiro fácil existe, sim, às vezes a gente casa com um cara rico e fica com dinheiro dele todinho sem fazer nada da vida! No segundo cenário, os dois estão no início do relacionamento e ainda não têm grana. Ambos trabalham, afinal ele ainda não pode bancar a namorada, e ela precisa trabalhar até porque existe um filho do primeiro relacionamento dela para criar. O homem faz de tudo pelo filho dela, tratando com todo amor e carinho, mesmo não sendo dele”, começou Maíra nos stories do Instagram.

Para a influenciadora, Camila “jogou a toalha” depois que Thiago se tornou rico. “A mulher não faz nada além de gastar a grana dele! Ele compra uma mansão, coloca funcionários para fazer tudo, ela vive igual madame, o cara trata ela e seu filho com muito afeto, amor e dedicação. Além disso, ele passa o relacionamento inteirinho fazendo de tudo para impulsionar e ajudar ela a trabalhar e ter sucesso, mas a ‘parceira’ recusa todas as oportunidades porque na real não quer trabalhar. Depois de oito anos da mulher dizendo que não encontrou e que não quer trabalhar, diz também que não quer gerenciar e cuidar da casa, porque também não nasceu para isso”, declarou Maíra, que destacou ainda que antes do término, Thiago já tinha depositado “uma grande bolada” para Camila pensando na segurança financeira dela em caso de divórcio. Quando o rompimento do casal de fato aconteceu, ele teria deixou um alto valor para a ex-mulher. “Com a separação, mesmo sem ter a obrigação de dar nada para ela (por existir um contrato bem definido e assinado por ambos de que o homem não deve nada, pois afinal trabalhou sozinho por isso), esse cara escolhe porque quer deixar para essa madame que nunca trabalhou uma bagatela de 22 milhões”, expôs a criadora do “Seca Você”.

Na visão de Maíra, Camila não valorizou o marido que tinha e agora fica usando as redes sociais para dar alfinetadas. “Ela vai na internet insistentemente falar merda atrás de merda, e ele não abre a boca por nada para falar dela”, disparou. “Estive quieta até hoje por respeito a sua dor, mesmo não tendo feito nada de errado e nos relacionando quando ambos estavam solteiros! Mas ficar vendo você falando mal e inventando coisas do cara mais incrível que conheci?! Chega! Ver você falando de um homem que te honrou tanto, que fez tanto por você e faz até hoje pelo seu filho?! Chega! Já deu de bancar de vítima e insinuar coisas que não são verdade.” Maíra assumiu um relacionamento com Thiago em março deste ano, um mês após o influenciador de finanças comunicar o fim do seu casamento com Camila. Em meio ao atrito com a ex-BBB, a ex-mulher do Primo Rico desativou sua conta no Twitter – assim como fez em outras situações similares.