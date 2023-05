Marcia Sensitiva revela problema de saúde após sumiço das redes sociais: ‘Algo bem sério’

Apresentadora ficou internada ao ser diagnosticada com tromboflebite; já em casa, ela segue em tratamento

Reprodução/Instagram/marciasensitiva Marcia Fernandes foi diagnosticada com tromboflebite



A sensitiva e apresentadora Marcia Fernandes revelou que sumiu das redes sociais porque descobriu um problema de saúde. Em um vídeo publicado no Instagram, ela contou que ficou internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu alta na quinta-feira, 30. “Estive sumida por uns dias por conta de uma dor muito aguda em meu tornozelo. Aí fui fazer exames e constatou uma tromboflebite (algo bem sério)!!! Quero tranquilizar vocês, pois estou de alta, medicada e com os melhores apoios de médicos!! Agora é manter toda recuperação necessária!! Muita luz no coração de cada um de vocês”, escreveu Marcia na legenda da publicação. No vídeo, a sensitiva definiu seu diagnóstico como “um negócio perigoso”. “Tenho que ficar uma semana, no mínimo, dentro de casa sem andar muito, sem subir escada”, explicou. Nesta quarta-feira, 31, já em casa, ela voltou a aparecer nas redes sociais e atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde. “Estou melhor. Tenho que ficar assim [com a perna para cima] quando estou sentada, com meia, e [preciso] ficar deitada a maior parte do tempo. Vou ficar assim até sexta-feira ou segunda, depois eu vou para o médico [fazer] mil exames”, contou. “O problema da tromboflebite é ela subir, mas graças a Deus escanearam meu corpo inteiro e a saúde [está] perfeita, mas o bicho pode subir.” Além de fazer repouso, Marcia terá que tomar um anticoagulante por três meses. Ela disse que, na medida do possível, vai voltar a produzir seus conteúdos.