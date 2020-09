Marcos Mion diz que quase viajou em avião com terroristas no 11 de setembro: ‘Acredite se quiser’

Apresentador de ‘A Fazenda’ contou que embarcou em avião nos EUA pouco antes de primeiro ataque às torres gêmeas

Reprodução/Record Marcos Mion lembrou onde estava no dia 11 de setembro de 2001



Marcos Mion revelou que quase viajou em um avião com terroristas no dia 11 de setembro de 2001. O ataque, que completa 19 anos nesta sexta-feira (11), foi lembrado pelo apresentador de “A Fazenda” no Twitter, que estava nos Estados Unidos naquele dia. “Onde você estava em 11/9? Acredite se quiser, mas eu estava em um avião, na pista, em Nova York indo para Los Angeles, que, graças a Deus, não levantou voo por causa da fumaça que estava tomando conta da cidade após a queda da primeira torre. Depois meu voo saiu na lista dos voos com terroristas”, contou Mion.