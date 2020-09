Rafa Vitti se derrete por Clara Maria falando ‘papa’: ‘É demais pro meu coraçãozinho’

Marido de Tatá Werneck compartilhou nesta quinta-feira (10) vídeo fofo com a filha falando primeiras palavras

Reprodução/Instagram Clara Maria é a filha de Tatá Weneck com Rafa Vitti,



A pequena Claria Maria, filha de Tatá Weneck com Rafa Vitti, está arriscando suas primeiras palavras. Em vídeo fofo compartilhado pelo pai-coruja nesta quinta-feira (10), a bebê de 10 meses foi flagrada falando “papa”. “Quem sou eu?”, pergunta Vitti apontando para si nas imagens. “Papa”, responde Clara. “Ser seu ‘papa’ é demais pro meu coraçãozinho, filhota… num aguento de tanto amor!”, derreteu-se o ator na legenda da publicação.

Clara Maria é a primeira filha do casal, que está junto há quase quatro anos. O casamento deles aconteceu na sala da casa onde vivem, quando Tatá estava prestes a dar à luz. Frequentemente, eles compartilham momentos íntimos com a filha. No início do ano, a pequena apareceu “praticando” yoga com o pai. “E esse pai que faz yoga com a filha? Rafa, você está atrapalhando meu objetivo de me casar várias vezes”, escreveu Tatá ao compartilhar uma foto do momento na época.

