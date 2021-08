Marcos Mion vai usar tênis que já foi leiloado por R$ 72 milhões para entrar na Globo

‘Guardo como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé para eu pegar meu crachá’, diz o apresentador

Desde que foi contratado pela Globo, o apresentador Marcos Mion tem usado as redes sociais para demonstrar sua empolgação com o novo emprego. O ex-contratado da Record TV já disse, por exemplo, que quer tomar café da manhã com Ana Maria Braga e que sonha em gravar a vinheta de fim de ano com o ator Tony Ramos. A primeira aparição de Mion na Globo acontece na sexta-feira, 13, no “Encontro com Fátima Bernardes” e o apresentador, que vai assumir o “Caldeirão” no lugar de Luciano Huck, mostrou nos stories do Instagram que estava fazendo uma mala com as roupas que vai usar para entrar na emissora e participar do programa matinal. “Não é qualquer mala, é a mala com a roupa que eu vou entrar no Projac, agora chama Estúdios Globo, mas não na minha vez. Vou entrar no Projac, vou gravar com a Tatá [Werneck] e vou participar da ‘Fatimona’ na sexta. Eu vou tirar selfie com ela, vai ser um papelão”, falou ex-comandante do reality show “A Fazenda”.

O que chamou atenção no look escolhido por Mion foi o tênis que ele vai ingressar na emissora. “Estou separando sneakers red [tênis vermelho, em português], eu sei que vocês sempre pensaram quando eu ia usar o meu Red October e eu achei a ocasião. A primeira vez eu entrar nos Estúdios Globo, Projac, eu vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral. Esse tênis é o mais raro da minha coleção. Quando o Kanye West tinha um acordo com a Nike, ele fez esse tênis e rompeu [o contrato] para ir para a Adidas, a Nike fez alguns pares e parou a produção. Quem tem, tem, que não tem não vai mais ter. Arisco dizer que é um dos raríssimos nunca foi colocado no pé, ele nunca pisou no chão. Está embalado a vácuo e eu guardo ele como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé para eu pegar meu crachá [da Globo]”, contou o apresentador. O Red October é de fato um tênis raro e, em 2014, após parar de produzido, ele chegou a ser leiloado no eBay da Inglaterra por 10 milhões de libras, que na cotação atual equivale a cerca de R$ 72 milhões. Mion também escolheu um outro tênis da sua coleção que ele nunca usou para sua estreia no “Caldeirão”.