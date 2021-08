Marcos Mion assina contrato com Rede Globo e vai comandar ‘Caldeirão’

Apresentador usou redes sociais para anunciar, em tom de mistério, ida para nova emissora; ele negociava mudança desde janeiro, quando foi demitido da Record

Divulgação/Record TV Marcos Mion assinou contrato com Rede Globo



O apresentador Marcos Mion publicou foto na noite desta sexta-feira, 6, comemorando um contrato firmado com a Rede Globo após meses de negociação que foram iniciados após a demissão dele da Record, em janeiro de 2021. A imagem, com os dizeres “vem aí…” e a estética visual da emissora, foi publicada com o texto “Obrigado meu Deus… Finalmente, finalmente” e teve a marcação de uma série de membros da TV. Entre eles estavam Boninho, diretor de núcleo da empresa; Ricardo Waddington, diretor de produção do Grupo Globo; Tatiana Costa Falcão, diretora de canais do grupo e Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados da casa. Mion vai assumir o programa “Caldeirão do Huck” depois que o apresentador das tardes de sábado seguir para o “Domingão do Faustão”, que é apresentado por Tiago Leifert desde a saída de Fausto Silva da emissora.

Em nota, a Rede Globo confirmou que Mion assumirá o “Caldeirão” em 4 de setembro, apresentando uma nova versão do programa até dezembro. O apresentador também deve comandar programas no canal Multishow, que estão em fase de desenvolvimento. Uma dessas produções é um reality. No comunicado divulgado pela Globo, o artista chama a emissora de “maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país”e diz que está realizando um sonho voltando para a rede que o revelou no início da carreira. “Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas, sim, o maior sonho da minha vida profissional realizado”, diz nota divulgada pela empresa.