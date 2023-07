Marcos Oliveira detona a Globo e expõe problema sexual: ‘Piu-piu já deitou e dormiu’

Ator interpretou por 13 anos o personagem Beiçola no seriado ‘A Grande Família’, depois fez apenas uma novela

Reprodução/YouTube/PodcastPapagaioFalante Marcos Oliveira viveu o personagem Beiçola no seriado da Globo 'A Grande Família'



O ator Marcos Oliveira, que ficou conhecido por interpretar o personagem Beiçola em “A Grande Família”, admitiu que possui ressentimento da Globo. O artista, que por vezes já pediu ajuda financeira nas redes sociais, ficou no elenco do seriado por 13 anos e, após a atração sair do ar, só participou de uma novela na Globo, “Deus Salve o Rei” (2018), graças ao apoio da atriz Tatá Werneck. “No último dia de gravação, ninguém olhava na minha cara. Não tinha texto, não tinha nada. Eu e a samambaia, a samambaia tinha mais close do que eu. No último episódio da ‘Grande Família’, eu estava lá no fundo fazendo figuração”, comentou o ator no podcast “Papagaio Falante”. “A gente nunca sabe se está agradando todo mundo ou se não está, o que a gente precisa melhorar. Ali é um terreno baldio. O que eu tenho de valor para as pessoas, lá dentro pode ser que eu não tinha valor nenhum.”

O intérprete de Beiçola falou que deixou de acompanhar a Globo. “Se você me perguntar, eu não sei e não estou nem querendo saber. Prefiro essa tropa que tem dignidade e está batalhando seu espaço. Tem muito mais dignidade que os fundamentos da Rede Globo.” Em um tom de desabafo, Marcos acrescentou: “A gente que é ator não tem o menor valor lá dentro, só tem valor naquele instante, depois acabou”. O artista disse que há pessoas mal intencionadas na Globo. “Tem uns dedinhos lá dentro meio podres, a gente nunca sabe quem é, mas tem gente lá que gosta de puxar o tapete”, disparou. O ator de 66 anos também falou sobre sua vida sexual no podcast. Ele explicou parou de ter relações sexuais há muito tempo, mas enfatizou que não perdeu tesão. “A gente nunca perde, a coisa fica na cabeça, mas o estado físico não acontece mais”, comentou. “Meu mundo caiu, tenho problema aqui embaixo. Estou com fístula e um monte de coisa. Estou com a colostomia ainda, de vez em quando dói. O piu-piu já deitou e dormiu.”