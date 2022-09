Tássia Camargo se comove com situação de Marcos Oliveira e faz apelo: ‘Ajudem’

Ator que interpretou Beiçola em ‘A Grande Família’ está passando por dificuldades financeiras

Reprodução/Instagram/tassiacamargo Tássia Camargo pediu para seguidores ajudarem Marcos Oliveira



A atriz Tássia Camargo, que atualmente vive em Portugal, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 5, para fazer um apelo em nome do ator Marcos Oliveira, conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola no extinto seriado “A Grande Família”. O artista está passando por dificuldades financeiras há um tempo e, recentemente, sua situação piorou, pois ele precisou passou por uma cirurgia na fístula da uretra. “O meu bom dia hoje tem um pedido de ajuda aos amigos, colegas de trabalho e aos fãs. Não precisa de like, compartilhe por favor e ajudem se puder. O grande Marcos Oliveira foi o meu pai na minha estreia no teatro no espetáculo ‘Nelson Rodrigues, o Eterno Retorno’ e foi também o personagem Macunaíma, de direção do saudoso Antunes Filho. Além do teatro participou em muitos trabalhos na TV. Grande amigo e ator. Vou ajudar de cá de Portugal”, escreveu a atriz em um post no Instagram. “A arte não pode passar por isso e ninguém merece nesse planeta passar por isso”, acrescentou Tássia, que compartilhou o pix do ator e um vídeo no qual ele pede dinheiro aos fãs. “Estou precisando de ajuda de todos vocês. Por favor, me ajudem. Eu preciso de pix para poder pagar aluguel e comprar comida e [coisas na] farmácia”, declarou Marcos. Os seguidores de Tássia ficaram sensibilizados com o post. “Que triste essa situação. Ele merece nosso respeito e ajuda”, comentou uma pessoa. “Misericórdia… um grande ator passar por isso é triste”, escreveu outra. “Que tristeza”, acrescentou mais uma.