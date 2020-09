Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’, é internado no RJ

Ator de 68 anos sofreu princípio de infarto na última segunda-feira (31)

Divulgação/Globo Intérprete de Beiçola tem 68 anos e ainda tem dinheiro guardado da série da TV Globo



O ator Marcos Oliveira, conhecido por viver o Beiçola de “A Grande Família“, sofreu um princípio de infarto na última segunda-feira (31) e, desde então está internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro. À coluna do jornalista Leo Dias, o ex-global, que tem 68 anos, relatou os sintomas que teve. “Senti muita dor no peito e nos braços e vim ao hospital. Tomei alguns remédios e estou em observação”, disse garantindo que estava bem. Oliveira ainda afirmou que, segundo os médicos, a previsão é que ele tenha alta somente no da 12 de setembro.

Em entrevista recente à revista Quem, Oliveira disse que atualmente vive com o que guardou dos anos de “A Grande Família”. “Consegui fazer umas economias quando teve aquelas reprises na Globo, mas quero voltar logo a trabalhar. Ficar dentro de casa sozinho, sem trabalhar, isolado é terrível. É enlouquecedor e sou capaz. Torço para essa pandemia acabar logo”, disse. No fim do mês passado, ele estreou a terceira temporada de “O Dono do Lar”, no Multishow.