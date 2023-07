Marcos Veras, de ‘Vai na Fé’, reage a suposto nude vazado; veja imagem

Ator brincou com a situação após seguidores fazem comentários sobre o tamanho do pênis que aparece no vídeo

Marcos Veras está no ar atualmente em 'Vai na Fé', da Globo



O ator Marcos Veras se manifestou após viralizar um nude nas redes sociais que foi atribuído a ele. No vídeo íntimo, um homem aparece se masturbando e os seguidores começaram a fazer comentários relacionados ao tamanho do pênis que aparece nas imagens. “5:30 e brotou aqui um vídeo do Marcos Veras ‘se amando’ e algumas pessoas acharam pequeno???? Gente, que isso”, postou uma pessoa no Twitter. “Tem um vídeo antigo vazado do Marcos Veras e o p** é relativamente pequeno, será que é ele?”, questionou outra. “Achei o nude do Marcos Veras ok”, acrescentou mais uma. Em meio à grande repercussão do vídeo, o ator de “Vai na Fé” brincou com a situação. “Gente, meu suposto pinto está bombando por aí de novo? O meu é bem menor que esse que tão divulgando aí. Fiquem em paz (risos)”, declarou Marcos no Twitter. Essa não é a primeira vez que fotos e vídeos íntimos circulam nas redes sociais e são associados ao ator. A primeira vez que um suposto nude vazou foi em 2016. Na época, foi disseminado que o artista tinha postado sem querer e depois apagado. Ele desmentiu na ocasião. Além de estar no ar na novela da Globo, Marcos também está em cartaz no teatro com o musical “Alguma Coisa Podre”.