Ex-ator da Disney bomba no OnlyFans e revela pedido que se nega a atender

Dan Benson viveu Zeke Rosenblatt em ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’, seriado protagonizado por Selena Gomez

Reprodução/Instagram/danleebenson Dan Benson fez sucesso como Zeke Rosenblatt em 'Os Feiticeiros de Waverly Place'



O ator Dan Benson, conhecido por ter interpretado Zeke Rosenblatt no seriado da Disney “Os Feiticeiros de Waverly Place”, está fazendo sucesso no OnlyFans. O artista disse que não se incomoda em publicar fotos explícitas na plataforma, mas enfatizou que se nega a atender um pedido frequente dos fãs. “Não vou fazer sexo com homens diante das câmeras porque todo mundo quer ver”, afirmou Dan ao Page Six. “Não quero olhar para trás daqui a 10 anos e pensar: ‘Ok, ganhei todo esse dinheiro, ganhei toda essa fama por causa disso, mas, caramba, eu estava fazendo todas essas coisas que me deixaram desconfortável apenas por isso’.” O artista de 35 anos estima que 99% dos seus assinantes são homens gays e isso não o incomda: “Eu sou hétero e me sinto muito confortável fazendo conteúdo [para esse público]”. Desde que criou a plataforma, o ator tem se dedicado para entender o que seus fãs gostam de ver.

Dan decidiu criar um perfil no OnlyFans após ter nudes vazados por uma pessoa que conheceu online e conversou por mais de um ano. “Tornou-se uma coisa tão duradoura que senti que a conhecia e acabei enviando fotos nuas.” Ao descobrir que estavam lucrando com a venda das suas fotos na internet, ele resolveu entrar na plataforma e faturar com fotos e vídeos picantes. “Eu cresci e comecei a me entender e me sentir confortável com minha própria sexualidade, logo, a ideia de fazer isso publicamente simplesmente já não me assustava nem um pouco”, comentou. O ator não quis expor números, mas garantiu que está ganhando “muito”. “Estou melhor do que já estive em toda a minha vida”, afirmou. A ex-estrela da Disney integrou o elenco da série protagonizada por Selena Gomez e David Henrie de 2007 a 2012.