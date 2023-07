Quem é o youtuber que presenteou a esposa com Lamborghini após ela transar com outro homem

Americano possui um canal com mais de 4,6 milhões de inscritos e comanda um podcast chamado ‘No Jumper’

Reprodução/Instagram/adam22 Adam22 deu uma Lamborghini para esposa, Lena the Plug, após ela transar com outro homem



O youtuber Adam Grandmaison virou assunto internacional após viralizar um vídeo no qual ele presenteia a esposa, Lena the Plug, com um carro de luxo por ela transado com outro homem. No post, ele se diz orgulhoso da parceira, que gravou o sexo sem o marido e divulgou o vídeo no OnlyFans. Conhecido como Adam22, ele tem 39 anos e nasceu em New Hampshire, nos Estados Unidos. O canal que possui no YouTube soma mais de 4,6 milhões de seguidores e, por lá, ele comanda o podcast “No Jumper”, no qual entrevista atores, críticos musicais e produtores. Ele também é rapper, executivo de uma gravadora e piloto de BMX. Apaixonado por ciclismo, Adam criou criou uma linha de roupas para apoiar sua equipe de BMX. O relacionamento com Lena, de 31 anos, começou há cinco anos e o casamento aconteceu em maio deste ano após cinco anos de relacionamento. O casal tem uma filha junto, que nasceu em novembro de 2020.

‘Qualquer coisa pela minha rainha’

Adam22 viralizou esta semana ao presentear a esposa com uma Lamborghini verde neon avaliada em US$ 400 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) após ela transar com outro homem, filmar o momento e divulgar no OnlyFans. A atitude do apresentador do “No Jumper” repercutiu porque Lena elogiou durante uma entrevista o pênis de Jason Luv, modelo fitness com quem gravou o conteúdo erótico, e também o desempenho dele na cama. “Fiz sexo com a mesma pessoa por sete anos e, embora Adam seja muito excitante para mim sexualmente, uma nova experiência sempre será um pouco mais interessante e diferente”, explicou Lena, conforme divulgado pelo Daily Mail. Adam, que estava presente na entrevista, não se manifestou no momento e se manteve sério. Depois disso, Jason foi questionado pelo The Fan Bus se acredita ser melhor que Adam no sexo e, ao responder, ele colocou mais lenha na fogueira: “Obviamente, sim. Mas tenho certeza que provavelmente foi diferente para ela [Lena] porque o amor e as emoções estão envolvidos, mas quanto ao aspecto físico [sou melhor]”.

A resposta de Adam em meio a toda essa exposição foi presentear a esposa e dizer que sente muito orgulho dela. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o youtuber falou: “Lena, estou tão orgulhoso de você por fazer sua primeira cena [para o OnlyFans] que decidi que queria lhe dar uma coisinha legal. Abra seus olhos”. Ao ver o carro, ela não escondeu sua empolgação. “O que? Isto é para mim? Oh, meu Deus”. Ela beijou o marido, entrou no carro e então perguntou: “Eu realmente posso ficar com ele?”. Adam respondeu: “Qualquer coisa pela minha rainha”. Lena então se gabou: “Agora tenho um carro melhor do que o seu”. Muitos seguidores ficaram chocados com o fato do youtuber ter presenteado a esposa após ela ter relação sexual com outro homem e, no vídeo, há vários comentários de teor machista. “Deixado de seguir você não é um homem”, “a que ponto o mundo chegou” e “Esse cara precisa ser cancelado, péssimo exemplo de homem” são alguns deles.