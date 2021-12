Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do ‘Chaves’, testa positivo para a Covid-19

Atriz, de 71 anos, disse que está com sintomas semelhantes ao de um resfriado, mas enfatizou que está bem

Reprodução/Instagram/lachilindrina_oficial/30.12.2021 Maria Antonieta de las Nieves é conhecida por interpretar a personagem Chiquinha



A atriz Maria Antonieta de las Nieves, famosa por interpretar a Chiquinha no seriado “Chaves”, testou positivo para a Covid-19. A artista, de 71 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para falar como está se sentindo e tranquilizou os fãs dizendo que está com sintomas leves. “Queridos fãs, amigos e familiares, apesar de todos os cuidados que sempre tive para não contrair Covid-19, testei positivo ao fazer um exame. Eu me sinto bem, estou em casa, muito tranquila e melhorando a cada dia. Parece que estou com um resfriado comum, nada de grave como andam publicando por aí. Aproveito para desejar a todos um feliz 2022”, escreveu a atriz em um post no Instagram. Nos comentários na publicação, os fãs estão desejando melhoras a intérprete de Chiquinha.