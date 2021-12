Ex-‘De Férias Com o Ex’ critica possível ida de Douglas Souza ao ‘BBB 22’: ‘Jogador medíocre’

Pedro Ortega também saiu em defesa do jogador de vôlei Maurício Souza e disse que sua opinião não tem relação com a orientação sexual do atleta

Pedro Ortega, que participou do reality show “De Férias Com o Ex”, da MTV, gerou polêmica nas redes sociais ao comentar sobre os boatos de que o jogador de vôlei Douglas Souza será um dos participantes do camarote do “BBB 22”. “Sobre meu ranço desse jogador medíocre, que quer largar uma carreira que milhares de pessoas tentam chegar no suposto nível dele, ele quer largar para virar subcelebridade. Ele esqueceu que tem um contrato com um time, é uma equipe que ele joga, teve pessoas e uma diretoria de um clube que confiou que ele fosse um ‘jogador de vôlei’ e investiram dinheiro nele para fazer isso agora (risos)! É bizarro”, escreveu.

O ex-participante do reality da MTV continuou dizendo que seu “ranço” por Douglas começou após o desentendimento que o atleta teve com o também jogador de vôlei Maurício Souza. Eles trocaram farpas nas redes sociais após Maurício fazer um publicação de teor homofóbico sobre um HQ da DC Comics, no qual o personagem Joe Kent, filho do Super-Homem, assume ser bissexual. Após o atrito, Maurício teve o contrato com o Minas rescindido. “Meu ranço foi por ele ter feito o Maurício, que esse sim honrou a seleção brasileira e todos os times que ele jogou, perder o emprego e [ele] está até agora sem fazer o que mais gosta e ama, que é o vôlei. Não tentou ser influencer igual esse tosco”, declarou.

Em sua publicação, Ortega também disse que sua opinião não tem relação com a orientação sexual de Douglas, que é homossexual assumido: “O fato dele ser gay ou não, eu estou cagando, caguei para o que esse filho da put* faz com a sexualidade dele, eu não estou nem aí. E eu posso muito bem não gostar de alguém e achar o posicionamento dele errado. Foda-s* se ele é gay ou não, só porque ele é gay eu não posso ter ranço dele? Se você não pode discordar da pessoa porque ela é isso ou aquilo, você se enquadra na geração mais frouxa que o mundo já teve”. Nas redes sociais, o ex-De Férias Com o Ex está recebendo muitas críticas e, nos stories do Instagram, disse que não irá se retratar. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Douglas, mas ainda não obteve retorno.