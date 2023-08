Silvia Abravanel abre o jogo sobre climão com Maisa: ‘Me deu a maior bronca da vida’

Herdeira de Silvio Santos elogiou a ex-apresentadora do ‘Bom Dia & Companhia’ e relembrou desafios no trabalho: ‘Ela era muito responsável’

Reprodução/SBT Silvia Abravanel era diretora do programa infantil que Maisa apresentava



A apresentadora Silvia Abravanel revelou que viveu uma situação constrangedora com Maisa Silva. Segundo ela, a atriz de “Depois dos 15” a corrigiu nos bastidores do Bom Dia & Cia. A ocasião aconteceu na infância de Silva, quando ela apresentava e Abravanel diria o programa infantil do SBT. “Ela me deu a maior bronca da vida: ‘Escuta aqui, eu sou a apresentadora e você a diretora, você tinha que estar primeiro que eu aqui’. Ela tinha quatro anos, eu olhei para ela, eu fiquei sem reação”, disse Silvia. A herdeira de Silvio Santos fez elogios a ex-colega de trabalho e afirmou que não existem ressentimentos na relação de ambas. “Todo mundo ficou olhando para a minha cara. Ela era muito [responsável]. Foi um dos maiores desafios da minha vida, ela sabia o que ela queria e ela não tinha filtro. Eu tinha que filtrar ela porque ela não tinha papas na língua. Microfone aberto, era ao vivo”, relembrou. Aos 21 anos, Maisa hoje atua em produções da Netflix e estrela campanhas publicitárias, enquanto Abravanel guia a programação semanal do “Sábado Animado”.