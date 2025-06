Mariana Rios revela sexo do bebê que está esperando e emociona a web

Atriz havia revelado na quinta-feira (19) que vai ter um filho com Juca Diniz; ela compartilhou em uma rede social o vídeo do chá revelação

Reprodução/Instagram/@marianarios Vídeo do chá revelação mostrou a emoção de Mariana Rios ao saber que terá um menino



Mariana Rios, de 39 anos, fez uma emocionante revelação ao anunciar que está esperando um menino com Juca Diniz, de 29 anos. A atriz compartilhou um vídeo do chá revelação, onde se emocionou ao ver os balões azuis, simbolizando o sexo do bebê. A notícia da gravidez foi divulgada por Mariana na última quinta-feira (19), quando ela expressou sua gratidão por essa nova fase em sua vida. “Nosso menino.

Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho, escreveu a mineira no post deste sábado (20).

A jornada de Mariana para a maternidade não foi fácil. Após dois anos tentando engravidar por meio de fertilização in vitro, ela enfrentou uma perda gestacional em 2020. Além disso, a atriz foi diagnosticada com trombofilia adquirida, uma condição que pode complicar a fertilidade e a gestação. Esses desafios a levaram a compartilhar sua experiência com o público, buscando apoio e compreensão.

Neste ano, Mariana começou a falar abertamente sobre os obstáculos emocionais e físicos que enfrentou durante sua luta para engravidar. Sua coragem em expor sua história tem inspirado muitas pessoas que passam por situações semelhantes. A atriz se tornou uma voz importante para aqueles que lidam com dificuldades na concepção, mostrando que é possível superar adversidades.

Com a chegada do bebê, Mariana e Juca Diniz se preparam para uma nova etapa em suas vidas. A expectativa e a alegria são palpáveis, e o casal está ansioso para receber o filho. A celebração do chá revelação foi um momento especial, repleto de amor e esperança, marcando o início de uma nova jornada familiar.

Veja o vídeo do chá revelação

