Mariana Rios anuncia gravidez do primeiro filho: ‘Obrigada Deus’

Jornada da apresentadora em busca da maternidade não foi fácil; em 2020, ela enfrentou uma perda gestacional e, posteriormente, foi diagnosticada com trombofilia adquirida, uma condição que pode complicar a fertilidade

Reprodução/Instagram/@marianarios

Mariana Rios, de 39 anos, revelou que está esperando seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o economista João Luis Diniz. A apresentadora fez o anúncio por meio de um vídeo, onde expressou sua gratidão a Deus pela nova fase que está prestes a iniciar. A jornada de Mariana em busca da maternidade não foi fácil. Em 2020, ela enfrentou uma perda gestacional e, posteriormente, foi diagnosticada com trombofilia adquirida, uma condição que pode complicar a fertilidade. Desde então, a apresentadora tem se dedicado a tentar engravidar por meio da fertilização in vitro (FIV). Nos últimos dois anos, Mariana compartilhou sua experiência com o público, abordando os desafios que enfrentou ao longo do caminho. Em entrevistas, ela destacou como o processo afetou sua saúde física e emocional, ressaltando a importância do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal para lidar com as dificuldades.

*Reportagem produzida com auxílio de IA