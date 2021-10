Mariana Uhlmann desabafa após mudança de Felipe Simas: ‘Explodi e entrei na terapia’

Influenciadora contou que passou o feriado todo chorando, pois o ator vai morar em São Paulo e ela ficará com os filhos do casal no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/uhlmannmariana/14.10.2021 Felipe Simas está morando em São Paulo e Mariana Uhlmann no Rio de Janeiro



A influenciadora digital Mariana Uhlmann não lidou bem com a mudança do marido, o ator Felipe Simas, para São Paulo. Em um desabafo nas redes sociais, Mariana, que mora no Rio de Janeiro com os filhos do casal – Joaquim, Maria e Vicente –, falou que sabia que essa mudança aconteceria, mas não imaginava que seria tão rápido. Felipe vai passar a semana em São Paulo e só encontrará a família aos fins de semana. “Chorei o feriado todo e sei que ainda vou chorar muito, mas quando a gente ama a Deus em primeiro lugar algumas coisas são modificadas nas nossas vidas”, escreveu a influenciadora no Instagram. Ela também deu detalhes de como foi o primeiro dia sem o marido e deixou claro que não foi nada fácil.

“Ele saiu e se instalou o caos, eu precisava entregar dois trabalhos, os mais velhos [Joaquim e Maria] não foram para escola, o mais novo [Vicente] enjoado porque não dormiu direito, minha cabeça explodia, meu corpo doía, precisávamos ver passagem para o fim de semana, fazer mercado, esqueci de desmarcar aula de tênis do Fi [Felipe], e outras coisas aconteceram… eu explodi, Joaquim explodiu, Vicente explodiu e entrei na terapia. Falei sem parar, sem respirar, me deu até asma”, revelou Mariana, que enfatizou que já está com saudade de Felipe. “Me dói explodir com eles, odeio entregar trabalho nas vésperas, mas saí leve [da terapia], tendo a certeza que preciso resolver e organizar o que é prioridade. Talvez fique firme por aqui, talvez desapareça um pouco, vamos vivendo”, finalizou.