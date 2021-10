Chris Martin surpreende ao se declarar à atriz de ’50 Tons de Cinza’ em show do Coldplay

Cantor dedicou ‘My Universe’, música gravada com o BTS, a atriz Dakota Johnson; assista

Chris Martin, vocalista do Coldplay, fez uma declaração de amor à atriz Dakota Johnson, conhecida por protagonizar os filmes da trilogia “50 Tons de Cinza”, durante um show que realizou no teatro Shuperd’s Bush Empire, em Londres, na última terça-feira, 12. Quando a banda começou a tocar My Universe, música que lançada em parceria com grupo BTS, Chris apontou para a namorada, que estava assistindo ao show no balcão do teatro, e disse: “Isso é sobre o meu universo e ela está aqui”. Empolgada, a plateia gritou.

Já Dakota ficou, aparentemente, surpresa com a declaração, mas assim que a música começou, a atriz jogou os braços para cima e dançou muito o hit que foi dedicado a ela. Fãs filmaram o momento e o vídeo começou a repercutir nas redes sociais, isso porque o casal está junto desde 2017, mas não costuma falar da relação publicamente. Segundo divulgado pelo E!, os artistas estão morando desde março deste ano em uma mansão de US$ 12,5 milhões em Malibu, Califórnia. Chris vem ao Brasil em 2022, pois o Coldplay está confirmado para participar do Rock in Rio, sendo a atração principal do Palco Mundo em 10 de setembro.