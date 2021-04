Marido de Cacau Protásio diz que atriz passou por cirurgia e está internada: ‘Muito grave’

Com pancreatite aguda, a atriz vai passar por outro procedimento cirúrgico na próxima semana

Reprodução/Instagram/cacauprotasiooficial/05.04.2021 Cacau Protásio precisou ser internada e vai passar por segunda cirurgia



A atriz Cacau Protásio, de 45 anos, passou por uma cirurgia e segue internada porque precisará passar por outro procedimento cirúrgico nos próximos dias. O fotógrafo Janderson Pires, que é casado com a artista, explicou nas redes sociais nesta segunda-feira, 5, que a esposa está internada desde a última quarta-feira, 31, devido a uma crise de pancreatite aguda – uma inflamação no pâncreas, órgão que fica atrás do estômago. “Cacau fez a primeira cirurgia deu tudo certo, vai fazer a segunda [cirurgia] semana que vem, só precisou internar por ser muito grave, o medo foi é grande devido a esse momento tão terrível de Covid-19, mas agora ela está bem. Está sendo muito bem cuidada por uma equipe de anjos aqui no hospital”, contou Janderson no Instagram da atriz. Cacau, que faz sucesso no humorístico “Vai que Cola” como Teresinha, está sem o celular nesse período em que está internada e continuará ausente para se cuidar.