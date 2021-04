ENQUETE ‘BBB 21’ – Quem você quer eliminar: Caio, Gilberto ou Rodolffo?

João foi imunizado pelos anjos Gilberto e Fiuk, enquanto que Juliette se salvou do paredão na prova Bate-Volta

Reprodução/Globo Brothers se enfrentam no paredão desta semana



O paredão desta semana está formado e quem disputa a permanência do público no “BBB 21” são Caio, Gilberto e Rodolffo. A votação começou com os anjos Gilberto e Fiuk imunizando João. Em seguida, a líder Viih Tube indicou Gilberto diretamente para o paredão. Na primeira votação, feita dentro do confessionário, Juliette e Rodolffo foram os mais votados, com quatro votos cada, fazendo com que Viih Tube escolhesse Rodolffo para ir para o Paredão. Já na votação aberta, Juliette empatou com Caio, que foi indicado pela líder. O fazendeiro, por sua vez, puxou Juliette para o Paredão. O indicado do líder não participou da prova Bate e Volta e, na disputa entre Caio, Juliette e Rodolffo, quem conseguiu escapar do paredão foi a paraibana. A eliminação acontece na próxima terça-feira, 6, e enquanto isso você pode votar na enquete na Jovem Pan: