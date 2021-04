SAG Awards 2021: Chadwick Boseman recebe prêmio póstumo de Melhor Ator por ‘A Voz Suprema do Blues’

Ator que morreu em agosto de 2020 confirmou o favoritismo e levou um dos prêmios principais da noite; Viola Davis foi escolhida como Melhor Atriz

O ator Chadwick Boseman, que morreu no dia 28 de agosto de 2020, levou o prêmio póstumo de Melhor Ator no SAG Awards 2021 pela sua atuação no filme ‘A Voz Suprema do Blues‘. Ele confirmou o favoritismo conquistado nas premiações anteriores e encaminhou sua vitória no Oscar. Sua colega de filme, Viola Davis, surpreendeu e foi escolhida para o prêmio de Melhor Atriz. O prêmio de Melhor Elenco, um dos principais da noite, foi para ‘Os Sete de Chicago‘, que conta com atores como Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Mark Rylance e Michael Keaton. Nas categorias de séries, o destaque ficou por conta de ‘The Crown‘ e ‘Schitt’s Creek‘, que levaram dois prêmios cada. A atriz Anya Taylor-Joy, de ‘O Gâmbito da Rainha‘, levou o prêmio de Melhor Atriz em Telefilme ou Minissérie.

Confira a lista completa de vencedores: