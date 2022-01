Marido de Françoise Forton dá detalhes do velório da atriz e ressalta: ‘Leve comprovante de vacinação’

Atriz verá velada no Teatro Tablado nesta segunda-feira, 17, e depois cremada em um cemitério do Rio

Reprodução/Instagram/edusbarata Françoise Forton morreu aos 64 anos, vítima de câncer



O produtor cultural Eduardo Barata, que era casado com a atriz Françoise Forton, deu detalhes nas redes sociais do velório da artista. A veterana atriz, que esteve no elenco de mais de 40 novelas, morreu no último domingo, 16, aos 64 anos, após uma luta contra o câncer. Ela será cremada nesta segunda-feira, 17, e o velório acontecerá das 10h às 14h no Teatro Tablado, localizado no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. A cremação acontecerá às 15h no Cemitério da Penitência. “Nos despedimos — com todo amor e admiração — de nossa querida Françoise Forton”, escreveu Barata, que também ressaltou que serão tomadas medidas de segurança devido à pandemia da Covid-19. “Use máscara, leve seu álcool gel e seu comprovante de vacinação”, enfatizou. “Barata, todo meu carinho, um abraço, que difícil esse momento para você”, comentou a atriz Lucélia Santos. “Chocada! Força para vocês, Baratinha, meus sentimentos. Que mulher, que atriz, uma inspiração”, postou a atriz Carla Diaz. “Te abraço forte [Barata]! Meus sentimentos. Mais uma estrela se acende no céu”, acrescentou a atriz Bárbara Paz. “Meus sentimentos, estou muito triste! Que Deus conforte seu coração nesse momento, força meu amigo”, postou o ator Tadeu Mello.