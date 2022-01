Morre Maricy Trussardi, matriarca da família de Lala Rudge, aos 86 anos, em São Paulo

Rodrigo Trussardi agradeceu as mensagens de carinho que ele e a família estão recebendo após a morte da mãe; ela tinha 10 filhos, 27 netos, 33 bisnetos e foi casada com o empresário Romeu Trussardi

Reprodução/Instagram/maricytrussardi Maricy Trussardi morreu aos 86 anos, em São Paulo



Maricy Trussardi, figura conhecida na moda paulistana, morreu neste domingo, 16, aos 86 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada. O empresário e estilista Rodrigo Trussardi, filho de Maricy, postou: “Deus abençõe minha mãe! Que descanse em paz”. Ele recebeu a notícia do falecimento da mãe enquanto assistia a uma missa na Catedral de São Patrício, em Nova York, Estados Unidos. “Obrigado a todos pelas mensagens carinhosas, essas mensagens nos ajudam a ficar mais fortes. Estou voltando para o Brasil”, disse nos stories do Instagram. A matriarca da família Trussardi era mãe de 10 filhos, avó de 27 netos, incluindo a influenciadora digital Lala Rudge, e tinha 33 bisnetos. Ela foi casada com Romeu Trussardi, empresário e ex-presidente da Associação Comercial de São Paulo, que faleceu em agosto do ano passado.

O jornalista de moda Bruno Astuto, que era um grande amigo de Maricy, prestou sua homenagem nas redes sociais. “Você foi uma rocha, um esteio, um apoio incondicional. Uma amiga de verdade. Como eu posso imaginar meus dias sem suas orações e mensagens, sem seu ‘bom dia, glorioso dia, com a graça de Deus e da Virgem Maria’? Eu brincava que era seu 325º neto, e você, sempre generosa, dizia: ‘É mesmo!’”, escreveu. Bruno ressaltou que Maricy fundou há cerca de 50 anos uma creche que até hoje acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social. “Com todas as dificuldades que passou nos últimos tempos – sobretudo a passagem de Dr. Romeu – você nunca deixou de sorrir, de estimular, de transmitir suas palavras de fé, de cantar e encantar, levando consolo e energia a seus milhares de seguidores. A verdadeira influenciadora, que, logo que viu que a tecnologia servia para espalhar a bondade – e não só bobagens”, comentou. Ela, de fato, era ativa nas redes sociais e tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram.