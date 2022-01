Morre a atriz Françoise Forton aos 64 anos, vítima de câncer

Artista, que esteve no elenco de mais de 40 novelas, estava internada no Rio de Janeiro

Reprodução/Globo François Forton tinha 64 anos e tratava um câncer



A atriz Françoise Forton morreu neste domingo, 16, aos 64 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Clínica São Vicente, local em que a artista estava internada tratando um câncer. Ela era casada com o produtor cultural Eduardo Barata e mãe de Guilherme Fourton Viotti. Filha de pai francês e mãe brasileira, Françoise nasceu no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho de 1957. A estreia na televisão aconteceu em 1969, quando integrou o elenco da novela “A Última Valsa”, exibida na Globo. Depois disso, ela foi emendo trabalhos e esteve no elenco de mais de 40 novelas como os sucessos “Estúpido cupido” (1976), “Bebê a Bordo” (1988), “Tieta” (1989), “Explode coração” (1995) e “I love Paraisópolis” (2015). Atualmente, a atriz pode ser vista na reprise de “O Clone”, trama de Glória Perez que está sendo exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”. Françoise também atuou em seriados como “A Grande Família, no cinema e, nos últimos anos, estava se dedicando ao teatro. Em 2018, ela participou da atração “Super Chef Celebridades”, no programa “Mais Você”, com Ana Maria Braga.

A atriz Beth Goulart, que era amiga de Françoise, fez uma homenagem nas redes sociais. “Hoje nossa amada Françoise Forton virou estrela. Descansou de uma luta interminável contra um câncer, ela foi uma guerreira. Deixou para nós sua história de vida de amor à arte de representar nos palcos e na televisão. Fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com seu talento, seu sorriso largo e coração grande”, escreveu no Instagram. A filha de Nicette Bruno disse ainda que a amiga vai deixar saudade. “Era mais uma irmã que a arte me deu e que a amizade alimentou. Meus sentimentos mais profundos e sinceros a Eduardo Barata, seu companheiro, e a Guilherme, seu filho, e também a toda a família. Ficamos mais pobres e tristes sem você Françu. Que Deus te ilumine em sua nova caminhada espiritual, fortaleça e console sua família”, finalizou a atriz. “Linda, querida, amável… tive a oportunidade de trabalhar com ela em ‘Quatro por Quatro”, ótima colega. Vai com Deus!!! Que Ele te receba de braços abertos”, postou a atriz Cristiana Oliveira. Os atores Leticia Spiller, Samara Felippo, Humberto Martins comentaram a publicação demonstrando espanto ao receberam a notícia.