Marido de Ivete Sangalo opina sobre beijo entre cantora e Daniela Mercury

Artistas se beijaram no último mês, durante apresentação no Rio de Janeiro

O marido da cantora Ivete Sangalo se posicionou sobre o beijo entre ela e Daniela Mercury. Nas redes sociais, Daniel Cady afirmou que ato teve valor simbólico de carinho e afeto. “Aquele beijo teve um valor simbólico, uma demonstração de carinho, afeto, admiração por tudo que aquela artista representa. Se as pessoas se beijassem mais, o mundo não estava em guerra”, respondeu o empresário a uma seguidora. O beijo aconteceu durante um show de Daniela Mercury no Rio de Janeiro, onde ela celebrava seus quarenta anos de carreira. Na ocasião, Ivete disse que esperou por anos a oportunidade, mas a esposa de Mercury não deixava. “Você é uma santa, eu que lhe peguei. Não foi culpa sua, viu? Malu, fui eu que agarrei. Eu botei a língua e ficou uma loucura”, brincou Ivete. No mesmo dia, a cantora Luísa Sonza também subiu ao palco para uma participação e beijou a cantora de axé.