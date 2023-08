Marido de Ivete Sangalo rebate alfinetada de Maíra Cardi após crítica por ‘terrorismo nutricional’; veja

Em suas redes sociais Daniel Cady , marido de Ivete Sangalo , rebateu nesta terça-feira, 16, uma crítica feita pela influenciadora Maíra Cardi . O nutricionista abriu uma caixa de perguntas no seu perfil do Instagram, e recebeu um comentário que dizia que a ex-esposa do ex-BBB Arthur Aguiar havia dito que ele “tem fama” por ser casado com Ivete Sangalo. “Esquece essa mulher, meu povo”, disse Daniel. “Vamos rezar por ela que, com fé em Deus, ela vai melhorar. E outra coisa: eu prefiro ter fama por ser casado com uma mulher f***, que é Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas que a gente se envergonha”, disse.