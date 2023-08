Preta Gil faz cirurgia para remover tumor e pede vibrações

Cantora está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e passará pelo procedimento ainda nesta quarta; famosos mandaram apoio

Reprodução/Instagram @pretagil Cantora posou para foto antes da cirurgia ao lado de seu filho Francisco



A cantora Preta Gil usou as redes sociais para atualizar os fãs antes de passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Ela está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e passará pelo procedimento ainda nesta quarta-feira, 16. Na publicação, em que aparece ao lado de seu filho Francisco, Preta diz estar calma e confiante. “Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho Francisco Gil, ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim”, escreveu a artista. Na publicação, diversas figuras públicas escreveram mensagens de apoio, como Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Ticiane Pinheiro e Thiaguinho.

Confira a publicação: