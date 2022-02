Jojo Todynho diz que marido se afastou dos amigos após ‘brincadeiras preconceituosas’

‘É muito fácil de julgar ou apontar os outros sem viver sua vida ou sentir suas dores’, desabafou a cantora

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho disse que o marido, Lucas Souza, é seu maior admirador



A cantora Jojo Todynho fez um desabafo e se declarou ao marido, o militar Lucas Souza, após seu casamento, que aconteceu no último sábado, 29, no Rio de Janeiro. A funkeira organizou a cerimônia e a festa em apenas 20 dias e, mesmo encontrando muitos desafios, está grata por tudo ter dado certo. “Agradeço a Deus por cuidar tão bem de cada detalhe e dar força para eu me conduzir sozinha até o altar, levando no coração o amor que me faltava naquele momento, passando por cima da dor da saudade, botei peito e fui encontrar o amor da minha vida”, escreveu a artista no Instagram. Jojo também voltou a rebater as pessoas que estão dizendo que Lucas casou com ela por interesse. Na publicação, ela disse que o marido é seu maior admirador e não se arrepende do seu “sim”.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse contou ainda que Lucas “excluiu do seu ciclo de amizade pessoas que queriam fazer brincadeiras preconceituosas e com maldade”. “É muito fácil de julgar ou apontar os outros sem viver sua vida ou sentir suas dores. Eu, Jordana, nunca serei a melhor pessoa, mas me esforçarei para cada dia evoluir para ser boa em todos os aspectos, quebrando a maldade alheia”, enfatizou a cantora. Com a convicção de que a vida tem que ser aproveitada ao máximo, Jojo disse que jamais vai deixar de “degustar e gozar do melhor da vida”, pois se sente livre e acredita que o “limite acaba quando Deus dá a última palavra”. “Enquanto eu tiver vida não deixarei jamais de viver da maneira que eu quero ou até mesmo preocupada com os outros, dia 29/01/22 é o dia que dei o ‘sim’ com toda a certeza do meu coração e com a certeza que Deus blindará e abençoará meu casamento, assim como ele fez e faz com a minha vida. Lucas, eu te amo e isso é o que importa o restante entregamos nas mãos de Deus”, finalizou.