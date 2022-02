Sogra de Jojo Todynho diz que já foi esfaqueada pelo ex-marido após ele criticar casamento do filho

Renato Souza declarou que não foi à cerimônia porque Lucas Souza ‘negou suas origens’; Marcia Antocevicz rebateu dizendo que ele nunca foi um bom pai e nem um bom marido

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho casou com o militar Lucas Souza e sogro não compareceu



O casamento da cantora Jojo Todynho com o militar Lucas Souza continua rendendo e, após o pai do noivo, Renato Souza, declarar que não foi à cerimônia porque o filho “negou suas origens”, Marcia Antocevicz, sogra de Jojo e mãe de Lucas, rebateu o ex-marido dizendo que ele nunca foi um pai presente e nem um bom marido. “Ele se diz tão pai do Lucas, mas nunca criou. Sempre criei meus três filhos sozinha. Ele nunca foi um bom pai, nunca criou, nunca quis pegar. Eu convivi com ele por 12 anos, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi um relacionamento abusivo, fui traída, fui esfaqueada, tudo o que você imaginar aconteceu na minha vida. Ele sempre na bagunça, sempre na folia, nunca quis saber dos filhos e até hoje tenho uma medida protetiva contra ele e já registrei vários boletins de ocorrência”, falou Marcia nos stories do Instagram.

A sogra de Jojo decidiu se pronunciar após Renato enviar um vídeo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, dizendo que Lucas não queria ninguém de Rio Grande, município do Rio Grande do Sul onde o militar cresceu, no seu casamento com a funkeira. “Um dia antes, ele me ligou dizendo que não era para ir ninguém de lá [da cidade em que foi criado]. Isso me deixou muito traumatizado, muito entristecido, porque ele se criou ali e não aceitei. Também falou que eu não ajudei a criar ele, que quem criou foi a mãe dele”, falou o pai do militar. A dona do hit Que Tiro Foi Esse se casou com Lucas no último sábado, 29, no Rio de Janeiro, e disse nas redes sociais que tinha deixado algumas pessoas de fora da sua lista de casamento. A assessoria de imprensa de Jojo Todynho disse à Jovem Pan que a cantora não irá se pronunciar.