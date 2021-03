Marília Gabriela passa por cirurgia após descobrir câncer de pele: ‘Estressante’

Apresentadora descobriu a doença após médico investigar uma espinha que surgiu no nariz dela

Reprodução/Instagram/gabi_mariliagabriela/09.03.2021 Marília Gabriela descobriu um câncer de pele após investigar uma espinha no nariz



A atriz e apresentadora Marília Gabriela contou por meio das suas redes sociais que passou a última segunda-feira, 8, fazendo uma cirurgia. A artista explicou que há pouco menos de duas semanas apareceu uma espinha na sua narina esquerda e o médico “não gostou do que viu” e pediu uma série de exames. Com os resultados, ela descobriu que se tratava de um carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele. “Passei uma semana bem da estressante… até hoje. Recebi alta agora há pouco, tenho um chumaço me entupindo o nariz que deve ficar assim até a sexta-feira e, importante, um conselho a dar: usem protetor solar, de preferência até dentro de casa, sempre”, alertou a apresentadora.

Marília disse que não costuma tomar sol sem proteção e que só fazia isso na adolescência. “Como disse meu cirurgião, quando argumentei que tomei sol pra valer e sem protetor ‘só’ na adolescência: ‘Não importa, tomou sol uma vez, na idade que for, é pra sempre.’ Anotado e passado para frente”, ressaltou a artista. “Que bom que viu logo! E que ficou tudo bem! Meu Deus até bronzeamento artificial eu fiz”, comentou a apresentadora Tatá Werneck preocupada. “Nossa, maravilhosa! Você é luz”, escreveu a apresentadora Sabrina Sato. “Melhoras”, desejou a jornalista Sandra Annenberg.