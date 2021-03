Jojo Todynho ganha talk show ao seu estilo no Multishow após vencer ‘A Fazenda’

Programa estreia em abril no canal pago e contará também com conteúdo para plataformas digitais

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho vai apresentar talk show no Multishow que estreia em abril



Depois de faturar R$ 1,5 milhão em “A Fazenda 12”, a cantora Jojo Todynho fará sua estreia como apresentadora no Multishow. A dona do hit Que Tiro Foi Esse vai comandar um talk show que vai estrear em abril e promete ter a cara da artista. A primeira temporada do programa contará com oito episódios na TV, além de conteúdos que serão produzidos junto com influenciadores para a internet. O cenário, a trilha sonora e os figurinos são seguir a personalidades e as preferências da funkeira. “A Jojo é muito popular, querida, irreverente e engraçada, tem afinidade com o Multishow. Ficamos sempre animados em colocar no ar e oferecer aos nossos parceiros projetos que transmitam verdade para o público”, comentou Tatiana Costa, diretora do Multishow.

A atração está sendo desenvolvida em parceria com o empresário da artista, Danilo Faro. Para ele, colocar Jojo no comando de um talk show é levar mais representatividade para a televisão brasileira. “A palavra que define esse momento é emoção, por emplacarmos um projeto tão importante e significativo como esse na TV. Uma mulher preta, fora dos padrões, periférica atrás da bancada de um talk show, em horário nobre, em um dos canais mais importantes da TV brasileira! O quão significativo isso é? Quantas outras Jojos nesse Brasil, poderão se inspirar em sua história e entender que sim, que elas podem ser o que e quem elas quiserem? Que conseguem sim alcançar seus sonhos e objetivos? É sobre isso que queremos falar, é isso que pretendemos mostrar”, afirmou.