Mães de participantes do ‘BBB 21’ são homenageadas e momento rende memes

Público voltou a brincar sobre Glória Pires ser mãe de Fiuk, Gilberto ficou feliz por ser notado por Thelminha e Juliette se emocionou por ter alfabetizado a mãe

Reprodução/Globo/08.03.2021 Fiuk ficou emocionado ao ver foto da sua mãe no BBB 21, mas público brincou sobre Glória Pires



A tarde desta segunda-feira, 8, foi de muita emoção no “BBB 21”, pois os brothers receberam uma surpresa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Thelma Assis, vencedora do “BBB 20”, apareceu na casa para contar um pouco da história da mãe de cada participante confinado na casa e o resultado foi muito chororô e memes nas redes sociais. Enquanto Thelminha falava, a foto da mãe do brother homenageado aparecia no um telão e muita gente brincou no Twitter dizendo que quando foi vez de Fiuk, que é filho de Cristina Karthalian com Fábio Jr., deveria aparecer a foto de Glória Pires.

Outro momento que divertiu foi quando Gilberto que, em meio ao choro, arrancou risos dos outros participantes da casa ao comentar que a ex-BBB, que o chamou para ele escolher um persente para sua mãe, sabia quem ele era. “Ai, Thelma sabe meu nome”, disse com empolgação. Um momento que chamou atenção do público que fica ligado no pay-per-view e deixou muita gente emocionada foi quando Thelminha contou que foi Juliette quem ensinou sua mãe a ler e a escrever. O que também não passou despercebido foi que a médica aparentemente errou o nome da mãe de Sarah, que se chama Abadia. Alguns seguidores entenderam a ex-BBB dizendo “vadia”.

Fiuk também ficou emocionado com a foto da mãe #BBB21 pic.twitter.com/7NiJVgn7uw — Marcos Güida (@guidaobipolar) March 8, 2021

na hora que a Thelma falou isso a minha admiração pela Juliette só aumentou https://t.co/SioXmU5fJP — ✨𝐦𝐨𝐨𝐧ᶜʳᶠ (@ccabellotold) March 8, 2021