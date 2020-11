Marília Mendonça compõe música para celebrar 11 meses do filho: ‘Chorando’

Cantora quis expressar o que está sentindo ao perceber que Léo já está quase com um ano de idade; assista

A cantora Marília Mendonça está celebrando nesta segunda-feira, 16, o ‘mêsversário’ de 11 anos do seu filho, Léo. A sertaneja usou as redes sociais para dizer que acordou emocionada com data e decidiu compor uma música para expor o que está sentindo. “Acordei chorando e com vontade de expressar todo o meu amor. Uma legenda não expressaria. Peguei o violão e escrevi uma música. Ainda não consegui expressar, mas tentei. É inexplicável a gratidão que eu sinto por ser sua mamãe. Eu te amo, filho! Feliz quase um ano, feliz 11 meses, feliz vida. A minha ficou feliz quando você chegou”, escreveu a cantora na legenda do vídeo em que aparece cantando para o pequeno.

Em um trecho da música, ela diz: “Faz quase um ano que você chegou, quase um ano que eu vi nascer. Faz quase um ano que eu descobrir o amor”. Em outro, Marília Mendonça acrescentou: “Hoje me peguei chorando, o tempo está voando, olha só como meu bebê cresceu”. Léo é fruto do relacionamento da cantora com o também cantor Murilo Huff. Eles assumiram o namoro em maio do ano passado e um mês depois a artista comunicou a gravidez. Após cerca de um ano e meio juntos, o namoro terminou, mas eles seguem tendo um bom relacionamento – tanto que Marília cita o ex na canção que compôs, dizendo que o “papai” ama muito o Léo, assim como os avôs e todo o Brasil.