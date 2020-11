Jakelyne se arrepende de mandar Raissa para a Prova de Fogo e clima pesa em ‘A Fazenda 12’

A peoa foi tirar satisfação com a fazendeira da semana e Mirella ficou irritada porque ela fez a fofoca; Mariano venceu a prova

Reprodução/Record TV Jakelyne foi confrontada por Raissa em "A Fazenda 12"



Mariano venceu a Prova de Fogo em “A Fazenda 12” esta semana e é o novo dono do Lampião do Poder, também conhecido como “lampião do caos”. A disputa foi entre o sertanejo, Lidi e Raissa, que foi escolhida por Jakelyne para ir ao fazendão. A questão é que peoa se arrependeu de não ter escolhido Biel para fazer a prova e Mirella contou esse detalhe para a vice Miss Bumbum depois da disputa. “Fiquei sabendo que você ficou arrependida de me mandar para a prova”, disse Raissa para a fazendeira. “Fiquei, porque na hora que pensei em você e também na Tatá, mas ela podia ir para a baia e eu não queria. Pensei no Biel, mas ele é muito forte em prova e poderia ganhar do Mariano, mas eu lembrei que, se você pega o poder, você não protege ninguém que eu gosto”, afirmou a peoa.

Raissa perguntou de quem Jakelyne gostava e ela respondeu: Mariano, Tays e Mateus. O ex-affair de Lucas Selfie admitiu que se pegasse o poder protegeria Mirella e Stéfani. “Quando eu te escolhi, eu não pensei em jogo, em quem ela vai proteger, eu pensei na prova”, declarou a fazendeira que não queria Mariano e Tays juntos na baia. “Não disse que me arrependi, disse que fui burra na escolha porque se você ou a Lidi ganhasse nenhuma das duas ia proteger a gente”, acrescentou a peoa. Raissa entendeu, mas quem não gostou de ela ter ido tirar satisfação foi Mirella, que ficou “puta” com a atitude da amiga. “Falo as coisas na boa intenção e ela fala para os outros. Não quer acreditar na minha palavra? Está gravado, não precisa tirar satisfação. Ouve, guarda e usa no momento oportuno. Agora vou ser a fofoqueira”, esbravejou.