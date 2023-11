Marília Mendonça ganha prêmio póstumo de ‘Melhor Álbum de Sertanejo’ no Grammy Latino

Cantora que morreu há dois anos foi grande destaque da premiação com o disco ‘Decretos Reais’

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora Marília Mendonça tem dois Grammys de 'Melhor Álbum de Música Sertaneja'



A cantora Marília Mendonça foi a grande vencedora do prêmio “Melhor Álbum de Música Sertaneja” do Grammy Latino, pelo álbum póstumo ”Decretos Reais”. Na categoria, ela concorreu com outros grandes lançamentos do último período, como Chitãozinho e Chororó, com “Ao Vivo Na Radio City Music Hall”; Daniel, com disco que celebra os 40 anos de carreira da dupla com João Paulo; É Simples Assim, álbum de Jorge e Mateus, além do disco Raiz, de Lauana Prado. A cerimônia do Grammy acontece nesta quinta-feira, 16, em Sevilha, na Espanha. Além de Marília, a cantora Gaby Amarantos também se destacou com o trabalho “TecnoShow”, na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”. Outros artistas brasileiros, como João Gomes, Thiaguinho, Iza, Giulia Be e Maria Rita podem levar estatuetas para casa. Esta é a segunda vez que Marília Mendonça ganha um prêmio Grammy. No primeiro deles, em 2019, ela venceu a mesma categoria com o projeto sertanejo “Todos Os Cantos”.