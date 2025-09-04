Marina Ruy Barbosa divulga reencontro com Alexandre Nero, seu par romântico em ‘Império’

Atores viveram Maria Ísis e Comendador Zé Alfredo em novela das 9 que foi ao ar entre 2014 e 2015

Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa Marina registrou o encontro em sua conta no Instagram



Onze anos após a estreia de “Império“, novela da Globo, Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, compartilhou uma foto ao lado de Alexandre Nero, de 55 anos. Os dois atores interpretaram um casal na trama escrita por Aguinaldo Silva.

Marina registrou o encontro em sua conta no Instagram. “Encontros e amizades que os trabalhos e os estúdios nos proporcionam”, disse. Além da imagem com Nero, a atriz também postou uma foto ao lado de Débora Bloch e uma captura do roteiro do filme “Antártida”, no qual será a protagonista.

Na novela “Império”, exibida em 2014, Marina deu vida à personagem Maria Ísis, que mantinha um relacionamento secreto com o comendador José Alfredo, interpretado por Nero.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA