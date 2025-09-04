Morre o estilista italiano Giorgio Armani aos 91 anos

Segundo comunicado da casa de moda, Armani ‘faleceu tranquilamente, rodeado de seus entes queridos’ após ter sido hospitalizado por conta de uma infecção pulmonar

Trajetória de Giorgio Armani o consagrou como um dos estilistas mais respeitados e duradouros da moda contemporânea



O estilista Giorgio Armani, considerado o “rei” da moda italiana, morreu nesta quinta-feira (4) aos 91 anos em Milão, onde estava acompanhado de sua família e de Leo Dell’Orco, seu companheiro nos últimos 20 anos, segundo informou seu grupo empresarial. “Com infinita tristeza, o grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani. O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu tranquilamente, rodeado de seus entes queridos”, comunicou a casa de moda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giorgio Armani (@giorgioarmani)

“Incansável, ele trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções e aos diversos e sempre novos projetos em andamento e em desenvolvimento”, acrescentou o comunicado do grupo. Há algumas semanas, pouco antes de completar 91 anos, uma infecção pulmonar obrigou Armani a ser hospitalizado e a se recuperar em sua casa na Via Borgonuovo, em Milão, o que o fez perder o desfile masculino de alta costura em junho, algo muito raro para esse trabalhador incansável que nunca abandonou os ateliês. “Il re Giorgio” (o rei Giorgio, em italiano) foi uma lenda absoluta da moda, um ícone universal do estilo contemporâneo, que colocou a mulher e sua liberdade no centro e inventou estilos, sempre caracterizados por sua eterna elegância.

Relembre a trajetória de Giorgio Armani, um dos maiores estilistas da moda contemporânea

Nascido em 1934 na cidade de Piacenza, Itália, Armani tornou-se um dos nomes mais influentes da moda mundial. Antes de ingressar no universo do design, chegou a estudar medicina e a trabalhar como vitrinista na loja de departamentos La Rinascente, em Milão. Sua entrada definitiva no setor ocorreu nos anos 1960, quando começou a desenhar para a casa de moda Nino Cerruti. Em 1975, ao lado do parceiro Sergio Galeotti, fundou sua própria marca, a Giorgio Armani S.p.A., que rapidamente ganhou destaque por propor um estilo minimalista, sofisticado e inovador.

Reconhecido como o “rei do blazer”, Armani revolucionou a alfaiataria ao criar peças mais leves, com cortes precisos e tecidos fluidos, que se tornaram símbolo de elegância atemporal. Sua marca expandiu-se para além do vestuário, abrangendo perfumes, acessórios, hotéis e até mobiliário, consolidando-se como um império do lifestyle de luxo. Ao longo das décadas, Armani não apenas vestiu celebridades e líderes mundiais, mas também deixou sua assinatura no cinema, desenhando figurinos icônicos para filmes de Hollywood. Sua trajetória o consagrou como um dos estilistas mais respeitados e duradouros da moda contemporânea.

*Com informações da EFE