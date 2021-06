Marina Ruy Barbosa divulga vagas de emprego e fica surpresa ao receber muitos currículos

Em pouco tempo, atriz recebeu mais de 100 e-mails e garantiu que vai ler todos com calma

Reprodução/Instagram/marinaruybarbosa/09.06.2021 Marina Ruy Barbosa divulgou vagas de emprego e recebeu vários e-mails



A atriz Marina Ruy Barbosa foi surpreendida ao receber um grande inúmeros e-mails após postar nos stories do Instagram que sua empresa está com três vagas em aberto. A artista lançou no ano passado uma marca de roupas e acessórios chamada Gringer e está a procura pessoas que moram em São Paulo para ocupar os cargos de designer, seller e curadora de social media/diretora de arte. “Estamos abrindo três vagas paras as pessoas fazerem parte do time da Ginger. Acabei de postar [nos stories] alguns requisitos e tem o e-mail para vocês mandarem os currículos, experiências, sugestões”, falou Marina. Nos vídeos que postou no Instagram, a atriz disse que, além das vagas em aberto, as pessoas que se identificam com marca podem mandar suas ideias, pois ela busca profissionais para montar um “time dos sonhos”. Pouco tempo depois de divulgar as vagas na rede social, Marina contou que já tinha recebido mais de 100 e-mails e deixou clara sua satisfação. “Eu vou ler todos os e-mails, então manda, sim, que eu vou ver tudo com calma. Estou muito feliz com essa nova era Ginger, a gente está crescendo, buscando novos desafios, novas ideias, então é bom ter gente para somar no nosso time”, afirmou a artista que atualmente está no ar na reprise de “Império”, novela do horário nobre da Globo.