Elizabeth Olsen revela se ‘WandaVision’ pode ter uma 2ª temporada

Sucesso de público e crítica, a série “WandaVision”, do Disney+, conquistou inúmero fãs, mas não deve ser renovada para uma nova temporada. A atriz Elizabeth Olsen, protagonista da série do Universo Marvel, participou de uma live promovida pela Variety com a atriz Kaley Cuoco, conhecida por viver Penny na sitcom “The Big Bang Theory”, e falou do assunto. Ao ser questionada sobre os boatos de uma segunda temporada de “WandaVision”, Elizabeth disse que não terá uma continuação: “É definitivamente uma série limitada”. Em seguida, a atriz desconversou: “Quer dizer, eu estou dizendo isso, mas não sei. Com a Marvel, você nunca pode afirmar que ‘não’. Pessoas morrem, pessoas [voltam à vida]…”. A intérprete de Wanda Maximoff disse ainda que “ficaria chocada” caso a série fosse renovada e disse que participar dessa produção fez ela perceber o quanto adora fazer televisão. A trama de “WandaVision” se passa em várias décadas e o interessante é que há várias referências de como as séries de um modo geral foram evoluindo ao longo dos anos – tanto que a produção começa em preto e branco e só depois ganha cor, além disso, alguns episódios foram gravados com plateia como era feito antigamente. “Acho que essa experiência de passar seis meses trabalhando duro com as mesmas pessoas [em um show], é exaustiva e muito boa”, comentou. Embora “WandaVision” não tenha uma segunda temporada, Elizabeth deve reprisar o papel da Feiticeira Escarlate no filme “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, previsto para ser lançado ano que vem.