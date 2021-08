Marina Ruy Barbosa rebate críticas após post sobre representatividade por ser ruiva

Reprodução/Instagram/marinaruybarbosa/30.08.2021 Marina Ruy Barbosa disse que compartilhou post por causa de fãs mirins



A atriz Marina Ruy Barbosa rebateu as críticas por repostar um stories no Instagram no qual uma criança ruiva aparece abraçando um outdoor com a foto da artista estrelando uma campanha publicitária. No post, foi escrito: “Depois falam que representatividade não é importante”. Marina dividiu opiniões e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 30. “E a Marina Ruy Barbosa segue no mundo paralelo dela de que faz parte de uma minoria (risos)”, comentou um seguidor. “O único traço de personalidade da Marina Ruy Barbosa: ser ruiva”, escreveu outro. Com a repercussão, a atriz se manifestou: “Sério que vocês tão problematizando um stories que eu apenas repostei com fãs mirins? Gente, pelo amor né. Tantas coisas mais importantes para vocês se preocuparem.

Um seguidor então comentou: “É uma forma de representatividade. Não olhando pelo lado de marginalização, e sim de referência. Todos os tipos de corpos, raças e características não deveriam ser considerados assim a partir do momento que alguém se sente representado por algo?”. Marina respondeu: “Não sei, nem tinha repostado pela frase né. E sim pelas crianças fofas abraçando o pôster”. Em meio à polêmica, a atriz também voltou a ser criticada por ser tataraneta de Rui Barbosa. “Pronto. Vou mudar meu nome artístico”, postou Marina.

Sério que vocês tão problematizando um stories que eu apenas repostei com fãs mirins? 🤨 Gente, pelo amor né. Tantas coisas mais importantes pra vocês se preocuparem. — Marina Ruyva Barbosa (@mariruybarbosa) August 29, 2021

Não sei, nem tinha repostado pela frase né. E sim pelas crianças fofas abraçando o pôster. https://t.co/gvlIBvZNBA — Marina Ruyva Barbosa (@mariruybarbosa) August 29, 2021

Vou mudar meu nome artístico — Marina Ruyva Barbosa (@mariruybarbosa) August 30, 2021

a marina ruy barbosa compartilhou a foto de uma menininha ruiva olhando uma foto dela e falou DEPOIS FALAM QUE REPRESENTATIVIDADE NAO EH IMPORTANTE eu n to respirando — juridico jake gyllenhaal (@dinlenrau) August 29, 2021

o único traço de personalidade da marina ruy barbosa: ser ruiva pic.twitter.com/jdx3mXK3yM — ًً (@Iovesongw) August 29, 2021

E a Marina Ruy Barbosa segue no mundo paralelo dela de que faz parte de uma minoria kkkkk — halsey rainha do rock (@ofelipearcelino) August 29, 2021

Marina Ruy Barbosa não dá um minutinho de paz né. — WENDY (@wendy_andrade) August 30, 2021