Marlene Mattos debocha após ser chamada de ‘bruxa’ por Xuxa e ganha apoio de Zilu

Apresentadora falou do reencontro que teve com a ex-empresária após 19 anos no ‘Domingão com Huck’

Reprodução/Globo Xuxa Meneghel falou como foi reencontrar Marlene Mattos em gravação de documentário



Marlene Mattos, ex-diretora e ex-empresária de Xuxa Meneghel, fez uma provocação nas redes sociais após ser chamada de “bruxa” pela apresentadora, que participou do “Domingão com Huck” para divulgar o documentário sobre sua trajetória disponível no Globoplay. Os episódios estão sendo disponibilizados semanalmente e um dos mais aguardados é o que mostra o reencontro da eterna Rainha dos Baixinhos com Marlene após 19 anos. No “Domingão”, Xuxa definiu o momento como “decepcionante” e comentou: “A Marlene está bem fadinha, não está a bruxa que era”. A apresentadora também falou que quando elas começaram a trabalhar juntas, a ex-empresária não era controladora e se a relação se tornou difícil com o passar dos anos.

“Ela não foi de uma hora para outra a Marlene que se transformou no final. Ela veio uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito prestativa, foi indo, foi vendo que cada vez mais ela tinha a minha vida, eu, nas mãos dela e isso dava poder”, explicou. “Era uma coisa viciante para ela ter o poder. ‘Por que você não fez nada lá no início?’. Porque não foi assim no início. Mas depois de alguns anos ela se transformou no que ela se transformou”. Após as declarações da sua ex-parceira profissional na atração dominical da Globo, Marlene debochou nas redes sociais: “É domingo! E do alto da minha vassoura, apreciou estrelas…”. Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, deixou um comentário no post demonstrando apoio a Marlene: “Muito contraditório! Se você fosse tudo de ruim como ela fala, porque ela te escolheu para ser madrinha da Sasha?????”.

