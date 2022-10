Matthew Perry, de ‘Friends’, diz que levou soco no rosto de Cameron Diaz

Ator contou que intenção da atriz era acertar seu ombro, mas ela estava bêbada e acabou errando a mira

Reprodução/Instagram/mattyperry4/YouTube/Hart to Hart Matthew Perry contou que levou um soco de Cameron Diaz em um jantar



O ator Matthew Perry, famoso por ter interpretado o personagem Chandler em “Friends”, contou que já levou um soco no rosto da atriz Cameron Diaz. Os detalhes do que aconteceu estão no livro de memórias do artista “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, que será lançado no próximo dia 1º de novembro nos Estados Unidos. Conforme divulgado pelo Page Six, o artista contou na obra literária que o encontro com Cameron aconteceu pouco depois da atriz romper seu relacionamento com o cantor Justin Timberlake, em 2007. De acordo com Perry, eles se encontraram durante um jantar. A atriz de “As Panteras” teria ficado rapidamente bêbada e demonstrou que não estava interessada no ator de “Friends”. Durante uma partida de Pictionary, um jogo em que uma pessoa desenha algo e a outra precisa adivinhar o que é, ele fez um comentário que definiu como “espirituoso” e, em resposta, a atriz deu um soco no seu rosto enquanto mirava no seu ombro. O intérprete de Chandler lembra que declarou: “Você está brincando comigo?”. “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” tem como foco principal a luta de Perry contra as drogas, mas também abordará sua vida amorosa. Na obra, o artista dá detalhes, por exemplo, do seu namoro com a atriz Julia Roberts. Eles viveram um breve relacionamento em 1995, que chegou ao fim por inseguranças do ator. “Namorar Julia Roberts foi demais para mim. Eu estava constantemente certo de que ela iria terminar comigo. Então, em vez de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, terminei com a bela e brilhante Julia”, contou no livro.