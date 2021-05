Jennifer Aniston e David Schwimmer revelam que se apaixonaram nos bastidores de ‘Friends’

O romance de Ross e Rachel quase migrou para a vida real, mas acabou não dando certo, pois, assim como costumava acontecer na série, os atores Jennifer Aniston e David Schwimmer enfrentaram muitos desencontros. No especial “Friends: The Reunion”, produzido pela HBO Max, o apresentador James Corden perguntou se houve algum romance nos bastidores da série exibida originalmente de 1994 a 2004. “Na primeira temporada, eu tinha uma grande queda por Jen. Em algum momento, estávamos nos apaixonando muito, mas foi como dois navios passando, porque um de nós sempre esteve em um relacionamento e nunca cruzamos aquela fronteira”, explicou o intérprete de Ross. Jennifer também falou do assunto e contou sobre uma conversa que teve com o ator sobre o primeiro beijo deles. “Eu me lembro de dizer uma vez para David: ‘Vai ser uma chatice se a primeira vez que você e eu realmente nos beijamos for em rede nacional’. Claramente, a primeira vez que nos beijamos foi naquele café [cenográfico, o Central Perk]. Com isso, nós apenas canalizamos em Ross e Rachel toda a nossa adoração e amor um pelo outro”, afirmou a atriz. David ficou curioso para saber se os outros protagonistas da série sabiam que ele a sua parceira de cena eram apaixonados um pelo outro e todos responderam que sim. A reunião de “Friends” já foi lançada nos Estados Unidos, mas no Brasil só estará disponível a partir do dia 29 de junho, data que marca a chegada da plataforma de streaming HBO Max no país.

"so we just channeled all our love and adoration for each other through Ross and Rachel." – Jennifer Aniston, 2021

JENVID. THE ONE THAT COULD HAVE BEEN. #FriendsReunion pic.twitter.com/9J3bJ6kT83

— shane (@shanianiston) May 27, 2021