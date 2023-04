Matthew Perry decide retirar comentário polêmico sobre Keanu Reeves do seu livro: ‘Foi estúpido’

Astro de ‘Friends’ também pediu desculpas pela forma como se referiu ao protagonista de ‘John Wick’; entenda

Reprodução/Instagram/mattyperry4/Lionsgate Matthew Perry pediu desculpas a Keanu Reeves por comentário em livro



O ator Matthew Perry, famoso por interpretar o personagem Chandler em “Friends”, afirmou que vai remover as controversas citações sobre o ator Keanu Reeves das próximas edições do seu livro de memórias chamado “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. O artista se desculpou pela forma como se referiu ao protagonista de “John Wick” na sua obra literária, isso porque, no livro, ele questiona por que Keanu “ainda caminha entre nós” e atores “talentosos” e “pensadores originais” como River Phoenix e Chris Farley morreram. “Eu disse uma coisa estúpida. Foi uma coisa ruim de se fazer”, declarou Matthew no Los Angeles Times Festival of Books, conforme divulgou a Variety. “Tirei o nome dele [das próximas edições] porque moramos na mesma rua. Já me desculpei publicamente com ele. Quaisquer versões futuras do livro não terão mais o nome nele.” O intérprete de Chandler comentou que ainda não se retratou pessoalmente com o ator, mas deixou claro que isso está nos seus planos. “Se eu encontrar o cara, vou me desculpar. Foi simplesmente estúpido [o que eu fiz]”, declarou. A ideia de Matthew nesse trecho do livro era homenagear artistas como Phoenix e Farley, no entanto, ele foi duramente criticado pela forma como fez isso, diminuindo o trabalho de Keanu.